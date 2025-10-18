صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سروے 60 فیصد مکمل آئندہ ہفتے امداد کی تقسیم شروع

  • پاکستان
سیلاب سروے 60 فیصد مکمل آئندہ ہفتے امداد کی تقسیم شروع

لاہور(آئی این پی ) پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی(پی ڈی ایم اے )پنجاب کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ صوبے میں بڑا سیلاب سروے 27اضلاع میں چل رہا جو 60 فیصد مکمل ہو چکا۔

ساڑھے 11ہزار افراد پر مشتمل 2200سے زائد ٹیمیں سروے کررہیں ، ہم 27اکتوبر تک تمام 27اضلاع میں متاثرہ 4754دیہات اورموضع جات کا سروے مکمل کرلیں گے ، تقریبا ً 3لاکھ 73ہزارسے زائد گھرانوں کا سروے مکمل ہوچکا، اگلے ہفتے سے 15اضلاع سے امداد تقسیم کرنے جارہے ہیں ۔ انہوں نے بتایا کہ 3لاکھ 73ہزار متاثرین میں سے 75ہزار متاثرین کے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ بن چکے اور 25ہزار سے زائد کو اے ٹی ایم کارڈ جاری ہو چکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak