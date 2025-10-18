سیلاب سروے 60 فیصد مکمل آئندہ ہفتے امداد کی تقسیم شروع
لاہور(آئی این پی ) پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی(پی ڈی ایم اے )پنجاب کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ صوبے میں بڑا سیلاب سروے 27اضلاع میں چل رہا جو 60 فیصد مکمل ہو چکا۔
ساڑھے 11ہزار افراد پر مشتمل 2200سے زائد ٹیمیں سروے کررہیں ، ہم 27اکتوبر تک تمام 27اضلاع میں متاثرہ 4754دیہات اورموضع جات کا سروے مکمل کرلیں گے ، تقریبا ً 3لاکھ 73ہزارسے زائد گھرانوں کا سروے مکمل ہوچکا، اگلے ہفتے سے 15اضلاع سے امداد تقسیم کرنے جارہے ہیں ۔ انہوں نے بتایا کہ 3لاکھ 73ہزار متاثرین میں سے 75ہزار متاثرین کے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ بن چکے اور 25ہزار سے زائد کو اے ٹی ایم کارڈ جاری ہو چکے ۔