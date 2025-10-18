صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ، مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت کا بیٹا ہرنائی سے بازیاب

  • پاکستان
کوئٹہ، مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت کا بیٹا ہرنائی سے بازیاب

کوئٹہ (سٹاف رپورٹر، سٹی رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل کا بیٹا ہرنائی کے پہاڑی علاقے سے بازیاب ہو گیا، مستنصر بلال کو 10 اگست کو والد کے ساتھ اغوا کیا گیا تھا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر زیارت کا بیٹا ہرنائی کے پہاڑی علاقے سے بازیاب ہو گیا، اغوا کاروں نے گزشتہ شب مغوی کو ہرنائی کے پہاڑوں میں چھوڑا، مستنصر بلال کو آج کوئٹہ پہنچایا جائے گا۔مغوی اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل تاحال بازیاب نہیں ہوسکے ، اسسٹنٹ کمشنر کی بازیابی کیلئے ضلعی انتظامیہ کے اقدامات جاری ہیں۔یاد رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے فرزند مستنصر بلال کو 10 اگست کو دہشت گردوں نے زیزری کے مقام سے اغوا کیا تھا۔بعدا زاں اغواکاروں نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے کی ویڈیو بھی جاری کی تھی، جس میں وہ اغوا کاروں کے مطالبات پورے کرنے کی اپیل کررہے تھے ۔اس سے قبل، بلوچستان حکومت نے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کے اغواکاروں کا سراغ لگانے پر 5 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیمار والدہ کی دیکھ بھال کیلئے شادی نہیں کی:برکت علی

آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں:غزالہ جاوید

شوہر کیلئے سب کچھ کیا، پھر بھی طلاق ہوگئی:زینب قیوم

ایاز خان کی جانی لیور سے ملاقات، سندھی اجرک کا تحفہ دیا

شبانہ اعظمی میرا سٹیج ڈراما دیکھ کر رو پڑی تھیں:مدیحہ شاہ

راج کپور نے رشی سے جھوٹی شادی کر انے کی پیش کش کی تھی:سنگیتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak