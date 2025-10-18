صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائمہ کمیٹی ریلوے کی ٹرینوں میں جیمرز لگانے کی سفارش

  • پاکستان
قائمہ کمیٹی ریلوے کی ٹرینوں میں جیمرز لگانے کی سفارش

اسلام آباد (آئی این پی)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ریلوے نے ٹرینوں میں جیمرز لگانے کی سفارش کر دی۔

کمیٹی نے نئے چیئرمین کے انتخاب کیلئے سپیکر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، جب کہ رکن صادق علی میمن نے ذیلی کمیٹی میں شامل نہ کیے جانے پر واک آؤٹ کیا۔ اجلاس کی صدارت کنوینر رمیش لال نے کی ،ڈی آئی جی ریلوے پولیس نے بتایا کہ جعفر ایکسپریس دھماکے میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس اور چار سے پانچ ایکسپلوسوز استعمال کیے گئے ،حملہ آوروں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی، تاہم تحقیقات حساس ادارے کر رہے ہیں۔ 

