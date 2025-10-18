صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومبر احتجاج: علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

  • پاکستان
نومبر احتجاج: علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

علیمہ جان بوجھ کر ٹرائل میں رخنہ ڈال رہی ،استثنیٰ کی درخواست نہیں دی ، پراسیکیوٹر

راولپنڈی،اسلام آباد، لاہور (خبر نگار ، اپنے نامہ نگار سے ، کورٹ رپورٹر ،دنیا نیوز)تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان کی راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ۔انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں نومبر احتجاج کے مقدمہ کا باقاعدہ ٹرائل شروع نہ ہوسکا ، کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی۔پراسیکیوٹر سید ظہیر شاہ نے مقدمہ کے پہلے 5 گواہ شہادت کیلئے عدالت میں پیش کئے ، مال مقدمہ بھی عدالت میں پیش کیا گیا، گیارہ میں سے دس ملزم حاضر ہوئے علیمہ خان پیش نہ ہوئیں۔پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ علیمہ جان بوجھ کر ٹرائل میں رخنہ ڈال رہی ہیں۔ادھر انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی۔انسداددہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے حقیقی آزادی مارچ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کردی۔عدالت نے بانی کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما رئوف حسن ودیگر پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقا سے وائٹ بال سریز کیلئے فلیٹ پچزنہ بنانیکا فیصلہ

ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر :عمائمہ سہیل

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ،پاکستان،آسٹریلیا مقابلہ برابر

وینکوور اوپن سکواش،نور ،اشعب کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

حکومت کا ارشد ندیم کے کوچ پر تاحیات پابندی کا نوٹس

قومی ٹی ٹونٹی کپتان بدلنے کی خبروں میں صداقت نہیں:پی سی بی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak