کے پی میں جے یوآئی کی حکومت بنانیکا پلان تھا:شیر افضل مروت
اسلا م آباد(آئی این پی )رکن قومی اسمبلی شیرافضل مروت نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا غصہ یہی ہے کہ کے پی کے میں ان کا وزیراعلیٰ نہیں لایا گیا۔
نئے وزیراعلی ٰخیبر پختونخوا سہیل آفریدی کیلئے بڑے چیلنجز ہیں۔ایک انٹرویو میں شیرافضل مروت نے کہا مولانا فضل الرحمن کو باور کرایا گیا تھا کہ جے یوآئی ف کا وزیراعلی ٰلایا جائے گا، جے یوآئی ف کے وزیراعلیٰ کیلئے ارکان پورے کرنے تھے ۔ شیرافضل مروت نے کہا بارہ تیرہ دن تک اجلاس نہیں ہونا تھا تاکہ نمبر پورے کرلئے جائیں، پی ٹی آئی نے الگ سٹرٹیجی اپنائی اور تمام ایم پی ایز کو ایک ہی جگہ پر رکھا،کسی ایم پی اے کو جانے نہیں دیاگیا ۔ نئے وزیراعلٰی خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات کرادی جاتی تو اچھا تاثر جاتا۔