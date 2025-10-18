پاکستان کو اپنی افغان پالیسی کا جائزہ لینا چاہئے :تھنک ٹینک
بھارت فائدہ اٹھائے گا:حسن عسکری،جنگ بندی میں توسیع خوش آئند:سلمان غنی ہمارے جائز مطالبات ہیں :رسول بخش ،حالیہ تناز ع بھارتی سازش ہے :عمران رضا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ کوئی ملک افغان طالبان کی گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ ان کارویہ ملٹری گروپ جیسا ہے ، پاکستان کو اپنی افغان پالیسی کا جائزہ لینا چاہئے ،40 سال کے اندر جو کچھ ہم نے کیااس کا نقصان ہوا،پاک افغان تنازع سے بھارت فائدہ اٹھائے گا،ماضی میں بھی اس کا فائدہ بھارت نے اٹھایا ۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی میں توسیع خوش آئند ہے ،جنگ بندی کیلئے پس پردہ کوشش ہورہی تھی،دوست ممالک قطر ،سعودی عرب، چین امن چاہتے ہیں۔
دوحا معاہدے کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی اور شد ت پسندی کیلئے استعمال نہیں کریں گے لیکن افغان سرزمین پر جو کچھ ہورہا وہ سب پاکستان کے خلاف ہورہا ہے ۔تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ افغان طالبان اورپاکستان طالبان ایک ہی قسم کے لوگ ہیں ،ہم نے اس وقت دونوں کا مقابلہ کرنا ہے ، ہمارے جائز مطالبات ہیں اگر وہ مان لیتے ہیں تو مسئلے کا حل نکل سکتاہے ۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہاکہ یہ جو تناز ع ہوا یہ بھارت کی سازش ہے ،بھارت نے افغانوں کی ذہن سازی کی کہ پاکستان افغانستان کے خلاف ہے ،اس وجہ سے افغانیوں نے کہا ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے ،ہم نے چالیس سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اس کے باجود افغان طالبان بے وفا ہیں،اس وجہ سے ہم ان پر اعتماد نہیں کرسکتے ۔