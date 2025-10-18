صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الرحمن کے تحفظات بیٹھ کر دور کرلیں گے: کنڈی

  • پاکستان
فضل الرحمن کے تحفظات بیٹھ کر دور کرلیں گے: کنڈی

ڈی آئی خان(آئی این پی )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے تحفظات ہیں تاہم انہیں بیٹھ کر دور کرلیں گے ،بھارت اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین پاکستان کیخلاف استعمال کررہے ہیں۔

گورنر کے پی کے نے پولیس ٹریننگ سکول کا دورہ کیا جہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا صوبے میں پولیس کی کارکردگی قابل تعریف ہے ۔ فیصل کریم نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں، فضل الرحمن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی جدوجہد کی، ان کے تحفظات ہیں جنہیں بیٹھ کر دور کرلیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیمار والدہ کی دیکھ بھال کیلئے شادی نہیں کی:برکت علی

آج کی لڑکیاں آزادی کو ترجیح دیتی ہیں:غزالہ جاوید

شوہر کیلئے سب کچھ کیا، پھر بھی طلاق ہوگئی:زینب قیوم

ایاز خان کی جانی لیور سے ملاقات، سندھی اجرک کا تحفہ دیا

شبانہ اعظمی میرا سٹیج ڈراما دیکھ کر رو پڑی تھیں:مدیحہ شاہ

راج کپور نے رشی سے جھوٹی شادی کر انے کی پیش کش کی تھی:سنگیتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak