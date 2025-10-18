فضل الرحمن کے تحفظات بیٹھ کر دور کرلیں گے: کنڈی
ڈی آئی خان(آئی این پی )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے تحفظات ہیں تاہم انہیں بیٹھ کر دور کرلیں گے ،بھارت اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین پاکستان کیخلاف استعمال کررہے ہیں۔
گورنر کے پی کے نے پولیس ٹریننگ سکول کا دورہ کیا جہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا صوبے میں پولیس کی کارکردگی قابل تعریف ہے ۔ فیصل کریم نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں، فضل الرحمن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاسی جدوجہد کی، ان کے تحفظات ہیں جنہیں بیٹھ کر دور کرلیں گے ۔