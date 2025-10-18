ٹی ایل پی کو الیکشن لڑنے نہیں دیناچاہیے تھا:شوکت یوسفزئی
ہم سے بھی غلطی ہو گئی تھی،اس پر اس وقت پابندی لگ جانی چاہیے تھی کالعدم جماعت قراردیاجائیگا:حذیفہ رحمن،ٹونائٹ ودثمرعباس میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ میں تحریک لبیک کے حق میں نہیں ہوں، یہ مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہے ،بات یہ ہے کہ تحریک لبیک وہ جماعت ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ،اگر یہ انتشار والی تھی تو پھر اس کو الیکشن میں کیوں حصہ لینے دیا گیا،تحریک لبیک لاہور سے اسلام آباد جارہی تھی، جانے میں کافی دن لگ سکتے تھے ، اس کو کہیں نہ کہیں انگیج کیا جاسکتا تھا،جس طرح ڈیل کیا گیاو ہ ٹھیک نہیں ہے ،ن لیگ کو ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کی عادت پڑ گئی ہے ، اگر ہماری حکومت نے غلط کیا تھا میں اس کا دفاع نہیں کرسکتا،میراخیال یہ ہے کہ تحریک لبیک کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی،کیونکہ یہ جماعت سیاست نہیں کررہی تھی، اس وقت اس پر پابندی لگ جانی چاہئے تھی۔ دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت حذیفہ رحمن نے کہا کہ آرٹیکل 17 کے تحت تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ کالعدم جماعت ایک جتھہ بنی ہوئی ہے ،یہ جماعت مذہب کا غلط استعمال کرتی ہے ،جو مذہب پر چلنے والے اچھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ تنظیم بدنام کررہی ہے ،ان کے کارکنوں نے پولیس انسپکٹر کے سر میں 16 گولیاں ماریں،اگر ہم ان جتھوں کو نہ روکتے تویہ لوگوں کے گھر وں میں گھس جاتے ۔