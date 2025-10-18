خیبرپختونخوا میں ضمنی بلدیاتی انتخابات 19اکتوبر کوہونگے :الیکشن کمیشن
پشاور (اے پی پی)خیبرپختونخوا کے 7 اضلاع میں12 مختلف کیٹیگریز کی خالی نشستوں پر تیسرے ضمنی بلدیاتی انتخابات 19اکتوبر کو ہوں گے۔
الیکشن کمیشن خیبرپختونخوا کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق انتخابی مہم17 اور 18 اکتوبر کی درمیانی شب ختم ہوجائیگی،پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر شام 4 بجے تک جاری رہے گی،ضمنی بلدیاتی انتخابات 7 اضلاع کی 12 خالی نشستوں پر ہوں گے ، جن میں جنرل، خواتین، مزدور و کسان اور نوجوانوں کے لئے مخصوص خالی نشستیں شامل ہیں،اضلاع میں کوہاٹ،ڈی آئی خان، ایبٹ آباد، مانسہرہ،ملاکنڈ ، شانگلہ اور اپر دیر شامل ہیں۔