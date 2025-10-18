بین المذاہب ہم آہنگی ،پاکستان برطانیہ کاتعاون بڑھانے پراتفاق
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی، دونوں ملکوں نے انتہا پسندی کے خاتمے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
وفاقی وزیر نے کہاپاکستان برطانیہ سے تعلقات کو گہری قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آنے والے وقت میں اس تعاون کو مزید وسعت دینے کا منتظر ہے ،بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم میں اضافہ تشویشناک ہے ، پاکستان میں بسنے والے عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے پاکستانی ہمارے سماجی تانے بانے کا اٹوٹ حصہ ہیں، بر طانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا برطانیہ میں 20 لاکھ مسلمان اور 17 لاکھ ہندو مقیم ہیں،پاکستان اور برطانیہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کیلئے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، برطانیہ نے مدارس کے طلباء کو جدید تکنیکی تعلیم، ہنر کی فراہمی کیلئے پاکستان کو معاونت کی پیشکش کی، مدارس سے فارغ التحصیل طلبا کو برطانیہ میں ایکسچینج پروگرامز اور سکالرشپ فراہم کرسکتے ہیں، سردار یوسف نے کہا ملک بھر میں 18 ہزار سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہیں، ان کے طلبہ کو جدید تکنیکی تعلیم فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔