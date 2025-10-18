صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ پولیس حکام کے طرز عمل پربرہم ، اے آئی جی طلب

  • پاکستان
ہائیکورٹ پولیس حکام کے طرز عمل پربرہم ، اے آئی جی طلب

کیریکٹر سرٹیفکیٹ میں پولیس ریکارڈ ظاہر کرنے کے کیس میں توہینِ عدالت کا نوٹس

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس علی ضیاباجوہ نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ میں پولیس ریکارڈ ظاہر کرنے کے کیس میں ڈی آئی جی آئی ٹی کو توہینِ عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیدیا، عدالت نے پولیس  حکام کے طرزِ عمل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر اے آئی جی آئی ٹی بلال محمود سلہری کوطلب کرلیا، دوران سماعت عدالت کے علم میں لایا گیا کہ پولیس حکام نے ایک خط جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ لاہور ہائیکورٹ نے مقدمات کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے نیا فارمیٹ منظور کیا ہے ،ہائیکورٹ کے نام پر جھوٹا خط جاری کرنا عدالت کی صریح توہین کے مترادف ہے ،عدالت نے قرار دیا کہ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین نے نوٹیفکیشن واپس ہونے کے باوجود اس پر عملدرآمد جاری رکھا، جو سنگین غفلت کے زمرے میں آتا ہے ، اس پر عدالت نے ڈی پی او سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی ، عدالت نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ ایک سینئر پولیس افسر کے ذریعے تفصیلی رپورٹ پیش کریں، جس میں بتایا جائے کہ واپس لیا گیا خط اب تک کس طرح نافذ العمل ہے اور کس کے احکامات پر اس پر عمل جاری رکھا گیا۔

