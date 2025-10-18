امیر البحرکا دورہ امریکا، بحری و سول قیادت سے اہم ملاقاتیں
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے دورہ امریکا کے دوران امریکا کی اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے ڈپٹی چیف آف دی نیول سٹاف آپریشنز اور کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا، انہوں نے یونیورسٹی کے صدر وائس ایڈمرل پیٹر اے گارون سے ملاقات کی۔ملاقاتوں کے دوران پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا،نیول چیف نے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا اور سیاسی وعسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری سٹینلے ایل براؤن سے ملاقات کی،ایڈمرل نوید اشرف نے امریکی سکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب بھی کیااور علاقائی میری ٹائم سکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین میری ٹائم سکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔