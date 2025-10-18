صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیر البحرکا دورہ امریکا، بحری و سول قیادت سے اہم ملاقاتیں

  • پاکستان
امیر البحرکا دورہ امریکا، بحری و سول قیادت سے اہم ملاقاتیں

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے دورہ امریکا کے دوران امریکا کی اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں۔

 آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے ڈپٹی چیف آف دی نیول سٹاف آپریشنز اور کوسٹ گارڈ  کے وائس کمانڈنٹ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا، انہوں نے یونیورسٹی کے صدر وائس ایڈمرل پیٹر اے گارون سے ملاقات کی۔ملاقاتوں کے دوران پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا،نیول چیف نے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا اور سیاسی وعسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری سٹینلے ایل براؤن سے ملاقات کی،ایڈمرل نوید اشرف نے امریکی سکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب بھی کیااور علاقائی میری ٹائم سکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین میری ٹائم سکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بنگلہ دیش میں سیاسی جماعتوں کا میثاق جمہوریت ،ملک کا نیا جنم:محمد یونس

خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام ،ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد

بدعنوانی کا الزام،چین کے 2اعلیٰ فوجی افسر عہدوں سے فارغ

اسرائیلی بمباری سے متاثرہ غزہ کی مسجد کے ملبے پر نماز جمعہ ادا

افغانستا ن کے نائب وزیرداخلہ عبداللہ مختار کو عہدے سے ہٹا دیاگیا

ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش مل گئی،فلسطینی لڑکا شہید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak