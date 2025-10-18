طلال چودھری کو فون پر دھمکیاں دینے والا ٹی ایل پی کارکن گرفتار
اسلام آباد(آئی این پی ) وزیرمملکت طلال چودھری کو فون پر دھمکیاں دینے والے ٹی ایل پی کارکن کو گرفتار کرلیا گیا، ٹی ایل پی عہدیداروں نے ملزم کو نمبر فراہم کیا۔
رپورٹ کے مطابق ملزم نے ٹی ایل پی عہدیداروں کی جانب سے دھمکیوں کی ہدایات کا اعتراف کیا ہے ۔ملزم ثاقب نے بتایا کہ منانوالہ کا رہائشی ہوں، ٹی ایل پی عہدیداروں نے طلال چودھری کا نمبر دیا، ٹی ایل پی کے ایک گروپ نے ہدایت دی کہ طلال کو دھمکیاں دیں۔گرفتار ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور معذرت خواہ ہوں۔