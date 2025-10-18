عمران سے ملاقات کیلئے سہیل آفریدی کا ہائیکورٹ سے رجوع
کابینہ مشاورت کیلئے بانی پی ٹی آئی سے رہنمائی ضروری ، درخواست میں استدعا عمران خان سے ملاقات کروائی جائے ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس کو خط
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے ، کورٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیلئے اسلام آبادہائیکورٹ سے رجوع کرلیا۔سپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے ایڈووکیٹ جنرل خیبرپختونخوا شاہ فیصل نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیومیٹرک بھی کرا لی،سید علی بخاری ایڈووکیٹ کے ذریعے دائر درخواست میں وفاق اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ، آئی جی پنجاب اور سپرنٹنڈ نٹ اڈیالہ جیل کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیاگیا کہ صوبائی کابینہ مشاورت کیلئے بانی سے رہنمائی ضروری ہے ،بانی اس وقت سنٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں قید ہیں،وزارت داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کیلئے پہلے ہی درخواست دی جاچکی،کابینہ تشکیل اور گورننس کے حساس معاملات پر بانی سے رہنمائی لینا لازمی ہے ،درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے ،مستقبل میں بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے وقتاً فوقتاً ملاقات کی اجازت دی جائے ۔
پی ٹی آئی رہنماعلی بخاری نے ایڈووکیٹ جنرل کے پی کے شاہ فیصل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی بانی سے ملاقات کی درخواست دائر کی ہے ،عدالتی احکامات کی بھی توہین کی جارہی ہے ،جیل مینول کے مطابق بھی ملاقات حق ہے ،ہائیکورٹ میں جلد سماعت اور فکس کرنے کی بھی درخواست کی ہے ،امید ہے عدالت جلد اس درخواست پر فیصلہ کرے گی۔چیف جسٹس پاکستان سے بھی ملاقات کرونگا،سپریم کورٹ انتظامی سائیڈ پر بھی ملاقات کی اجازت کی بات کرونگا،نئی کابینہ بنانے سے متعلق بانی سے وزیر اعلیٰ کی مشاورت ضروری ہے ۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر بانی سے ملاقات کروانے کی ہدایت دینے کی استدعا کی ہے ۔ خط میں بتایا گیا کہ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ مشاورت کے لیے آئینی و اخلاقی طور پر پابند ہیں ، وہ صوبے کے انتظامی امور اور صوبائی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ہدایات لینا چاہتے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ بانی تحریک انصاف اس وقت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں اور سہیل آفریدی پہلے ہی وفاقی و صوبائی حکام سے ملاقات کی درخواست کر چکے ہیں، تاہم وفاقی و صوبائی حکام نے ابھی تک ملاقات کروائی نہیں۔خط میں استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی و صوبائی حکام کو ہدایت دی جائے کہ وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے ۔