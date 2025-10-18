صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر سے نو تعینات 4سفرا کی ملاقات، اسناد سفارت پیش کیں

  • پاکستان
ایوان صدر آمد پر افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش مسلم ورلڈ لیگ کی انتہا پسندی کیخلاف کوششیں قابلِ تحسین ،عبدالکریم سے گفتگو

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ، نیوز ایجنسیاں) پاکستان میں نئے تعینات ہونے والے 4ممالک کے سفیروں نے ایوان صدر میں صدر مملکت سے ملاقات کر کے اپنی اسناد سفارت پیش کیں۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق جن سفرا نے اسناد سفارت پیش کیں ان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان، جمہوریہ لبنان کے سفیر عبدالعزیز عیسیٰ، نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان سیگرٹ اور نیوزی لینڈ کے نان ریزیڈنٹ ہائی کمشنر ڈیوڈ پائن (جو کولمبو میں مقیم ہیں) شامل تھے ۔ ایوان صدر آمد پر معزز سفرا کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔نئے سفرا کا خیرمقدم کرتے ہوئے صدر نے انہیں تعیناتی پر مبارکباد دی اور اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی تقرریاں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گی۔

دریں اثنا مسلم ورلڈ لیگ کے سیکر ٹر ی جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے بھی صدرِ مملکت سے ملاقات کی ،صد ر نے خادمِ الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔صدر نے ڈاکٹر العیسیٰ کی مسلم امہ میں اتحاد، اعتدال اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر نے کہا کہ مسلم ورلڈ لیگ کی انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے خلاف کوششیں قابلِ تحسین ہیں ، ڈاکٹر العیسیٰ نے کہا کہ پاکستان سعودی عوام کے دلوں میں خصوصی مقام رکھتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں ، مزید برآں یو اے ای کیلئے پاکستان کے نامزد سفیر شفقت علی خان نے صد ر سے ملاقات کی، صد ر نے نامزد سفیر کے سفارتی تجربے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مشترکہ تاریخ ثقافت و عوامی رشتوں پر مبنی ہیں۔ 

