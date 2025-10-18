احتجاج ہر دینی و سیاسی جماعت کا آئینی حق :غفورحیدری
اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے ) جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ آئین کسی بھی دینی اور سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق دیتا ہے۔
افغانستان کے تناؤ پر فریقین راضی ہو ں تو مولانا فضل الرحمن کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں ،میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے انہوں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی میں امریکہ فائدہ اٹھا سکتا ، امریکہ کی نظریں افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر ہیں، امریکہ چا ہے گا پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑیں، مولانا عبدالغفورحیدری نے کہا کہ چین ہمارا مشکل وقت کا ساتھی ہے ، ہمارے حکمران امریکہ کے حوالے سے کسی خوش فہمی کا شکار ہیں ۔