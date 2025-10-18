صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج ہر دینی و سیاسی جماعت کا آئینی حق :غفورحیدری

  • پاکستان
احتجاج ہر دینی و سیاسی جماعت کا آئینی حق :غفورحیدری

اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے ) جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ آئین کسی بھی دینی اور سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق دیتا ہے۔

افغانستان کے تناؤ پر فریقین راضی ہو ں تو مولانا فضل الرحمن کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں ،میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے انہوں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی میں امریکہ فائدہ اٹھا سکتا ، امریکہ کی نظریں افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر ہیں، امریکہ چا ہے گا پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑیں، مولانا عبدالغفورحیدری نے کہا کہ چین ہمارا مشکل وقت کا ساتھی ہے ، ہمارے حکمران امریکہ کے حوالے سے کسی خوش فہمی کا شکار ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقا سے وائٹ بال سریز کیلئے فلیٹ پچزنہ بنانیکا فیصلہ

ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر :عمائمہ سہیل

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ،پاکستان،آسٹریلیا مقابلہ برابر

وینکوور اوپن سکواش،نور ،اشعب کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

حکومت کا ارشد ندیم کے کوچ پر تاحیات پابندی کا نوٹس

قومی ٹی ٹونٹی کپتان بدلنے کی خبروں میں صداقت نہیں:پی سی بی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak