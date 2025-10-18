صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسحاق ڈار کو یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا فون پاک افغان تناؤ کم کرنے پر زور

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے ٹیلیفونک رابطہ کرتے ہوئے ہرطرح کی دہشتگردی کی مذمت کی۔

برسلز سے جاری کردہ پیغام میں کایا کالس نے کہا کہ میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا کہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی واضح مذمت کی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ جھڑپیں دونوں طرف سے جانیں لے رہی ہیں اور خطے کو نئے عدم استحکام کی طرف دھکیلے جانے کا خطرہ ہے ۔انہوں نے مزید پیغام دیا کہ یہ ضروری ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے اور تمام فریقین تناؤ کم کریں۔

