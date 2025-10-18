صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز سے نئے وزرا رانامحمد اقبال اور محمد منشا اﷲبٹ کی ملاقات

  • پاکستان
لاہور (اے پی پی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازسے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزرا رانامحمد اقبال خان اور خواجہ محمد منشا اﷲبٹ نے ملاقات کی۔

 وزیراعلیٰ نے صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان اور صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل خواجہ محمد منشا اﷲبٹ کی کابینہ میں شمولیت پر خیرمقدم کیا۔ ملاقات میں پارٹی و سیاسی امور اورملکی حالات پر گفتگو اور امن وامان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔

