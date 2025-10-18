عوام نے ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کردیا :عطا تارڑ
بے مقصد کالوں کا یہی نتیجہ ، اجلاس میں آفریدی کی عدم شرکت افسوسناک :وفاقی وزیر لاہور ،فیصل آباد،قصور،دیگر شہروں میں کاروبارمعمول کے مطابق ،ٹریفک رواں دواں
اسلام آباد،لاہور،مریدکے ،قصور(نامہ نگار، کرائم رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک ،نمائندگان دنیا) وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عوام نے مذہبی جماعت کی ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کردیا ، بے مقصد احتجاج کی کالوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے ، وزیراعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح سکیورٹی اجلاس میں وزیراعلیٰ پختونخوا کا شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے ۔ جمعہ کو اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی اور مذہبی جماعت کی احتجاج کی کال کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جمعہ کو ملک بھر میں معمولات زندگی معمول کے مطابق رہے ، کوئی مظاہرہ ہوا نہ ہی کاروبار زندگی متاثر ہوا ، عوام ترقی، استحکام اور امن چاہتے ہیں۔ عوام غزہ اور فلسطین کے معاملہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلہ پر ہمیشہ بھرپور اور اصولی موقف اپنایا،وزیراعظم پاکستان کو خصوصاً صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو عزت دی گئی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت جا رہی ہے ، معرکہ حق کے بعد پاکستانیوں کو دنیا بھر میں بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے ۔
ادھر لاہور،اسلام آباد ، کراچی، پشاور، کوئٹہ،قصور سمیت دیگر شہروں میں زندگی معمول کے مطابق جاری رہی۔ بازار، تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے ، سبزی منڈیاں اور دفاتر کھلے رہے ، جبکہ موٹرویز، جی ٹی روڈز، رنگ روڈز اور دیگر مرکزی شاہراہیں پوری طرح کھلی رہیں اور کسی مقام پر ٹریفک یا معمولاتِ زندگی میں تعطل کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں مریدکے میں خوف کی فضا تقریباً چھٹ گئی ،نماز جمعہ کے بعد کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ ہوا۔ قصور میں بھی زندگی کا پہیہ رواں دواں رہا ، تمام مارکیٹیں، کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے کھلے رہے ۔ فیصل آباد میں بھی تاجر تنظیموں نے ہڑتال کا عملی بائیکاٹ کیا،مارکیٹیں، کاروباری مراکز اور دکانیں معمول کے مطابق کھلی رہیں۔ شرپسند عناصر سے نمٹنے کے لیے پولیس کی نفری بھی تعینات رہی۔آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پنجاب پولیس شہریوں کی جان و مال اور املاک کے تحفظ کیلئے مکمل طور پر الرٹ ہے ،شرپسندوں اور بلوائیوں کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں سخت ایکشن لیا جائے گا اوردہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کئے جائیں گے ۔ دریں اثناء علامہ محمد احمد لدھیانوی نے کہا کہ موجودہ وقت انتشار کے بجائے ملکی ترقی اور استحکام کی جانب توجہ کا متقاضی ہے ۔ مولانا عبدالحمید فاروقی نے کہا کہ بھارت شکست کے بعدپاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے ۔ امیر حمزہ رافع نے کہا کہ احتجاج کی کال بے معنی اورملک کی ترقی کیخلاف ہے ۔