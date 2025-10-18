طالبان کا لاشوں کی بے حرمتی کرنا قابل مذمت:دفتر خارجہ
پاکستان مرضی کے وقت اور جگہ پر مرضی کا جواب دینے کا حق رکھتا:ترجمان
اسلام آباد (وقائع نگار)پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بیجرمتی قابل مذمت ہے اس حوالے سے پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر اپنی مرضی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے ، آج تک پاکستان افغانستان تعلقات میں کبھی لاشوں کی بیحرمتی نہیں ہوئی۔ صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بیجرمتی قابل مذمت ہے اس حوالے سے پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر اپنی مرضی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے ، اس معاملے سے کابل انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے ،شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی، نرسریاں، تربیت اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ریکارڈ پر ہیں افغانستان عالمی دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے بھارت کا منفی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں سب کو علم ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر گروہوں کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے ،کابل میں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے اور ایک گروہ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے ،کابل میں کوئی بھی گروہ جو برسراقتدار ہوا ہم نے اس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ،ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ ہماری پالیسی افغانستان میں حکومت کی تبدیلی نہیں ہے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروہ کو اقتدار میں لائیں اور کسی گروہ کو ہٹائیں تاہم افغانستان کے تمام ہمسایوں کو افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں سے مسائل کی شکایات ہیں،پاکستان پر افغان طالبان کا حملہ ایک خطرناک تھریش ہولڈ کو عبور کرنا تھا، اس وقت تک دوحہ میں مذاکرات کے حوالے سے شیئر کرنے کیلئے کچھ نہیں ہے ۔