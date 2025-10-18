صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتا تجارتی خسارہ ،ادائیگیوں کے بحران کا خطرہ :گوہر اعجاز

  • پاکستان
خسارے کو روکنے کیلئے پالیسیوں پر نظر ثانی،زرعی پالیسی مرتب کی جائے تجارتی خسارہ 33.8فیصد اضافے سے 9ارب 43کروڑ ڈالرہو چکا:بیان

 اسلام آباد(آئی این پی )سابق نگران وفاقی وزیر تجار ت وچیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ بڑھتے تجارتی خسارہ سے ادائیگیوں کے بحران کا خطرہ ہے ،تجارتی عدم توازن بنیادی اصلاحاتی خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے ،بڑھتے تجارتی خسارے کو روکنے کیلئے پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے ، غذائی تحفظ یقینی بنانے کیلئے کاشتکاروں کے فائدے کیلئے زرعی پالیسی مرتب کی جائے ۔ملکی برآمدات میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں تجارتی خسارہ 33.8 فیصد اضافے سے 9 ارب 43 کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکا، فوڈ گروپ کی برآمدات میں 27 فیصد کمی سے ایکسپورٹ کو بڑا دھچکا لگا ،اسی دوران ٹرانسپورٹ گروپ کی درآمدات 142 اور ٹیکسٹائل کی درآمدات 44 فیصد بڑھ چکیں ، ملکی برآمدات کو مسابقتی بنایا جائے ،دائرہ کار وسیع کیا جائے ، مسائل کو حل کئے بغیر پاکستان کو ادائیگیوں کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، پاکستان کو بوم اینڈ بسٹ سائیکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات کی راہ میں مہنگی بجلی بڑی رکاوٹ ہے ، مہنگی کاروباری لاگت برآمدی صنعتوں کیلئے سرمائے کی قلت پیدا کر رہی ہے ۔

