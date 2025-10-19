بھارت کی عسکری قیادت کو خبر دار کرتا ہوں کہ ایٹمی ماحول میں جنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں : افغانستان حملہ آوروں کو لگام ڈالے : فیلڈ مارشل
ہمارے ہتھیاروں کے نظام کی پہنچ،تباہ کن صلاحیت بھارت کے جغرافیائی جنگی تصور کی غلط فہمی کو توڑ دیگی، فوجی و معاشی نقصان اسکے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہوگا،مسائل برابری کی بنیاد پر حل کرے پاکستان علاقائی استحکام کا خالص ضامن، غزہ جنگ بندی میں کلیدی کردار،پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے میں امن یقینی بنانے کی جانب اہم قدم، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے دشمن عوام اور افواجِ کے درمیان دراڑ ڈالنے کے درپے ، جعلی خبروں، غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں،عاصم منیر کا پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب
ایبٹ آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ایٹمی ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے ہتھیاروں کے نظام کی پہنچ اور تباہ کن صلاحیت بھارت کے جغرافیائی جنگی تصور کی غلط فہمی کو توڑ دیگی، فوجی اور معاشی نقصان اس کے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، بھارت مسائل برابری کی بنیاد پر حل کرے ، طالبان رجیم افغانستان سے پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالے ،پاکستان علاقائی استحکام کا خالص ضامن ہے ، غزہ جنگ بندی کیلئے کلیدی کردار ادا کیا،پاک سعودی دفاعی معاہدہ مشرقِ وسطیٰ و جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب اہم قدم ہے ،مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ،دشمن عوام اور افواجِ کے درمیان دراڑ ڈالنے کے درپے ، جعلی خبروں، غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کرنا میرے لیے انتہائی اعزاز اور باعث فخر ہے ، میں بنگلہ دیش، عراق، مالی، مالدیپ، نائیجیریا، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس کو بھی اس عظیم ادارے سے تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام سے اب تک، افواجِ پاکستان نے قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ، وطن عزیز کے بیرونی اور اندرونی دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا،دشمن کی متعدد بیسز بشمول ایس-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا، آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کے فضل اور قومی عزم کے ساتھ، ہم نے من حیث القوم متحد ہو کر فولادی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کیا،پاکستان نے ایک بار پھر ایک ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا، بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا، آرمی چیف نے کہا پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ عالمی برادری کا وقار اور داد حاصل کی، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں یہ اعتماد بھی مضبوط ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی طاقت کا ایک بنیادی ستون ہیں، انہوں نے کہا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ان شاء اللہ، ہم اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے ، آرمی چیف نے کہا کہ میں نہایت فخر کے ساتھ پاکستانی عوام کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں،میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر سپاہی، سیلر، فضائیہ کے جوانوں، بہادر مرد، خواتین، بچے ، اور بزرگ کو جنہوں نے ان کٹھن حالات میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اُن غازیوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادرِ وطن کے دفاع کے لیے یہ جنگ لڑی، آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قومی قیادت، بیوروکریسی، علما، سائنسدان، میڈیا اور تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد خراجِ تحسین کے مستحق ہیں، ہم شہداء اور ان کے اہلِ خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آپ شہداء کے وارث ہیں، اپنی زندگی کو ان کی یاد کے شایانِ شان بنائیں، فیلڈ مارشل نے کہا آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کی ایک عظیم اور باوقار فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو کسی سے کم نہیں، آرمی چیف نے کہا کہ یاد رکھیں، ہمارے دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمارے عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں،انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان رشتہ اٹوٹ اور ناقابلِ شکست ہے ۔ پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے ، جس میں تمام صلاحیتوں کا احاطہ کیا گیا ہے ، آرمی چیف نے کہا کہ ایک ایسی جنگ آزمودہ فوج، جس نے 2 دہائیوں سے زائد عرصہ غیر روایتی محاذ پر جنگ لڑی، اس نے اب اپنی روایتی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا ہے ، اور دشمن کو تیز اور فیصلہ کن ضرب لگائی ہے ۔ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا، ہمارے ہتھیاروں کے نظام کی پہنچ اور تباہ کن صلاحیت بھارت کے جغرافیائی جنگی تصور کی غلط فہمی کو توڑ دے گی۔ ہماری جوابی کارروائی سے بھارت کو جو فوجی اور معاشی نقصان پہنچے گا، وہ اس کے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ آرمی چیف نے کہامیں بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں اور سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ جوہری ماحول میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں، ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہونگے اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے ،آنے والی کشیدگی کی ذمہ داری، جو کہ بالآخر پورے خطے اور اس سے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے ، پوری طرح سے بھارت پر عائد ہو گی، آرمی چیف نے کہا کہ دنیا، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے استعمال، جیسے محرکات کی واضح تبدیلی دیکھ رہی ہے ، پاکستان خطے میں کامیابی سے علاقائی استحکام کا خالص ضامن(نیٹ ریجنل سٹیبلائزر )کے طور پر ابھرا ہے ، عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں، آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا ہے ، انہوں نے مزید کہا ہماری مسلح افواج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں بڑی تعداد میں شامل ہوتی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ حالیہ سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے اور باضابطہ بناتا ہے ، یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے ، پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ ایک منفرد عزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔
آرمی چیف نے کہاپاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا ہے ، دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے ، امریکا کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے ، دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور سٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے ، آرمی چیف کا کہنا تھاہم امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے اہم عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ان تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے ، آپریشن معرکہ حق میں پاکستان کے خلاف اپنی جارحیت میں ناکامی کے بعد، بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے ، ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو "ہائرڈ گنز" کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرہ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے ، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بھی اتنا ہی پریشان کن ہے ، انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں، طالبان ریجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے ، جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں، یہ پراکسیاں پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر تی ہیں۔
آرمی چیف کا کہنا تھاقانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام بالخصوص خیبرپختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو بھی شکست دیں گے ،یقین رکھیں کہ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا، ان شاء اللہ۔ انہوں نے کہا ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے ، فیلڈ مارشل کا کہنا تھاغیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے ، کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گے اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے ،پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کے حل تک کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل نے کہا دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لیا، اس جنگ کی وجہ سے خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ، ہمیں امید ہے کہ اس سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا،پاکستان توقع کرتا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی جس کے بعد غزہ کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا توقع ہے کہ فلسطین کے لوگ اپنے وطن میں امن سے رہ سکیں گے ، تنازع کے منصفانہ حل کے لیے ، پاکستان دو ریاستی حل کی ناگزیریت اور 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر القدس الشریف کے دارالحکومت کی بنیاد پر فلسطین کی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل ریاست کی ضرورت پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے ، آرمی چیف نے کہاسفارتی، اقتصادی اور عسکری کامیابیاں اور صلاحیتیں پاکستان کو ان شاء اللہ ترقی کی بلند منزلوں تک لے جائیں گی، انہوں نے کہا یاد رکھیں کہ ہمارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا؛ دشمن آج بھی بے چین ہے لیکن ہماری عزم و ہمت بھی ویسے ہی مضبوط اور پختہ ہے ، ہم وردی میں ملبوس لوگ ہمیشہ پاکستان کے عوام اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی اور اس عظیم ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے ، فیلڈ مارشل نے قرآن مجید کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ؛"بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے "فیلڈ مارشل نے جنوری 1948 کے قائد کے تاریخی ارشادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ؛"ہم سب پاکستانی اور ریاست کے شہری ہیں، ہمیں ریاست کے لیے خدمت، قربانی اور جان دینی چاہیے ، تاکہ ہم اسے دنیا کی سب سے شاندار اور خودمختار ریاست بنا سکیں۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ فتح، بیان بازی سے نہیں بلکہ تربیت، کردار، مشکلات اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے سے حاصل ہوتی ہے ، پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور اخلاقی قیادت کو اپنی شخصیت کی پہچان بنانے پر توجہ مرکوز رکھیں، انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے Post Truth Eraمیں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں اور آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل "انفارمیشن ڈس آرڈر" کے ذرائع کا شکار نہ بنیں، میرے پیغام کا وسیع تر مقصد ایک یقین دہانی ہے کہ پاکستان کی صلاحیت اور بڑھتے ہوئے مقام کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں چیلنجز کا حوصلے اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کی صحیح منزل کی طرف لے جائیں،انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پرچم ان شاء اللہ بلند رہے گا کیونکہ اس کے محافظ یعنی پاکستانی قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔
شمالی وزیرستان ،اسلام آباد(دنیا نیوز،نمائندہ دنیا) شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خودکش حملے میں 3 خواتین اور 2 بچے شہید ہو گئے ، جواب میں سکیورٹی فورسز نے پکتیکا میں سٹرائیکس کیں اور 70 خارجی دہشتگردوں کو ہلاک کردیا ، جبکہ قطر میں پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوگیا، دوسرا دور آج ہوگا۔تفصیلات کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کھادی پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے گل بہادر گروپ نے بزدلانہ خود کش حملے کی ناکام کوشش کی، جس میں جل کر 3 خواتین ، 2 بچے اور ایک جوان شہید ہو گئے ۔ سکیورٹی فورسزنے موقع پر 4 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا، خارجی گل بہادر افغان طالبان کی سرپرستی میں افغانستان میں چھپا ہوا ہے ۔یہ خارجی گروپ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوکر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے ۔سکیورٹی فورسز نے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا ،انٹیلی جنس ذرائع کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق مؤثر سٹرائیکس میں گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی ہلاک ہوئے ، جن میں فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل، مقرب، قسمت اللہ، عاشق اللہ عرف کوثر،یونس، گلاب عرف دیوانہ، عادل اور فضل الرحمن جیسے خارجی سرغنہ بھی شامل ہیں، ہلاک دہشت گرد فضل الرحمن گل بہادر کا قریبی رشتہ دار ہے ،سکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ان خوارج کا مارا جانا ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے ۔
دریں اثنا سکیورٹی فورسز نے بنوں کے مغل کوٹ سیکٹر میں کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کر کے فتنہ الخوارج کے گروپ سرغنہ طارق کھچی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا۔سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خارجی طارق کھچی کا گروہ پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک اور فتنہ الخوارج طالبان کیلئے بھتہ خوری میں ملوث تھا، سکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ طارق کھچی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کیلئے سہولت کار بھی تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پرگل بہادرگروپ کے خارجیوں کے خلاف ٹارگٹڈ کارروائی کی تصدیق کی اور کہا 48 گھنٹے طویل سیز فائر کے دوران بھی افغانستان سے کام کرنے والے خارجیوں نے پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملے کرنے کی کوشش کی جس کا سکیورٹی فورسز نے موثر طریقے سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی موثر جوابی کارروائی کے دوران 100 سے زائد خارجیوں کو ہلاک کردیا گیا ہے ، انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں اور دعوے غلط ہیں اور ان کا مقصد افغانستان کے اندر سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں کی حمایت پیدا کرنا ہے ۔
پاکستان مخلصانہ طور پر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل بات چیت اور افغان حکام کی جانب سے غیرریاستی عناصر پر موثر کنٹرول کے ذریعے ممکن ہے ۔ تاہم پاکستان کو اپنی علاقائی سالمیت اور پاکستان کے عوام کی جانوں کے تحفظ کے تمام حقوق حاصل ہیں اور ہم افغانستان کی سرزمین سے سرگرم دہشت گردوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے ۔ادھر قطرکے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوگیا۔سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات قطری انٹیلی جنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں ہورہے ہیں ، پاکستانی وفد قطر پہنچ گیا جس کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ان مذاکرات میں مشیر قومی سلامتی اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی شریک ہیں۔طالبان وفد کی قیادت طالبان حکومت کے عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب کررہے ہیں اور طالبان کے انٹیلی جنس کے سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی وفد میں شامل ہیں۔پہلے دور میں فریقین نے 5 گھنٹے سے زائد وقت تک مذاکرات کیے ۔ذرائع کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے اپنے خدشات و شکایات سامنے رکھیں، پاکستان نے مؤقف اپنایا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی)، گل بہادر گروپ افغانستان سے کارروائیاں کرتے ہیں، جنگجوؤں کے افغانستان سے آنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔
پاکستانی شہریوں کو افغانستان سے بھتے کی کالز آتی ہیں، پاکستان نے افغان طالبان پر ریڈ لائن واضح کرتے ہوئے کہا افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے گروپس ناقابل قبول ہیں ،افغان طالبان کو سرحد پار دراندازی کو روکنا ہوگا۔اگر افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے ہونگے تو پاکستان اس کا بھر پور جواب دے گا۔جس پر افغانستان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی شکایت پر ان عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج پھر قطر میں ہوگا۔قبل ازیں دفترِ خارجہ کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کا محور افغانستان سے پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ اور پاک افغان سرحد پر امن و استحکام کی بحالی ہے ۔بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان بین الاقوامی برادری سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں اور پاکستان کے سکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔