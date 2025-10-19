افغانستان میں ٹی ٹی پی کیخلاف بڑی کارروائی ، کل بہادر گروپ کے اہم کمانڈروں سمیت 70 خارجی ہلاک
مستند ٹارگٹڈ کارروائی پکتیکا میں کی گئی ، ہلاک خارجیوں میں گل بہادر کاقریبی رشتہ دارفضل الرحمان اوراہم کمانڈرزفرمان ،صدیق ، غازی ، مقرب،قسمت اللہ ،گلاب،رحمانی، عادل،عاشق،یونس شامل عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے دعوے غلط ، مقصد افغانستان میں سرگرم دہشتگردوں کیلئے حمایت پیدا کرنا ہے ،انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دینگے :عطا تارڑ ،دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل
اسلام آباد(ذیشان یوسفزئی)سکیورٹی فورسز نے ٹی ٹی پی کیخلاف بڑی کارروائی کے دوران پکتیکا میں خوارجی گل بہادر گروپ کے اہم کمانڈروں سمیت 70 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل کر دیئے ، وفاقی وزیراطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے دعوے غلط ہیں ، ان دعوئوں کا مقصد افغانستان میں سرگرم دہشتگردوں کی حمایت پیدا کرنا ہے ،انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دینگے ، سکیورٹی حکام کے مطابق 17 اکتوبر کی رات کو ایک انتہائی ٹارگٹڈ انداز میں خوارجی گل بہادر گروپ کے پکتیکا کے علاقوں میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔انٹیلی جنس ذرائع کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان مؤثر سٹرائیکس میں خوارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خوارجی، جن میں اہم سرغنہ بھی شامل تھے جہنم واصل ہوئے ۔سکیورٹی حکام کے مطابق خوارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے اور افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے ۔17 اکتوبر کو خادی، شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے ناکام VBIED حملہ کیا، حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور ایک جوان شہید ہوئے ۔
خوارجی گل بہادر گروپ پر 17 اکتوبر کی رات مستند سٹرائیکس میں مارے جانے والے اہم خوارجی سرغنوں میں خوارجی فرمان عرف الکرامہ شامل تھا، خوارجی صدیق اللہ داوڑ، خوارجی غازی مداخیل، خوارجی مقرب،خوارجی قسمت اللہ ،خوارجی سرغنہ گلاب عرف دیوانہ، خوارجی رحمانی، خوارجی عادل اور خوارجی فضل الرحمان بھی ہلاک ہوئے ، مارا جانے والا خوارجی فضل الرحمان، خوارجی گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی ہے ۔خوارجی عاشق اللہ عرف کوثر اور خوارجی یونس بھی سٹرائیک میں اپنے انجام کو پہنچے ، یہ تمام خوارجی گل بہادر کے اہم سرغنہ تھے اور ان کا مارا جانا ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے ۔ وفاقی وزیراطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کے دوران افغانستان سے دراندازی کی کوششیں ناکام بناتے ہوئے سکیورٹی فورسز نے 100 سے زائد خارجیوں کو ہلاک کیا، گزشتہ سے پیوستہ رات گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر ٹارگٹڈ کارروائی میں 60 سے 70 دہشتگرد مارے گئے ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پراپنے بیان میں کہا سیز فائر کے دوران افغانستان سے خارجیوں کے دہشت گرد حملے کرنے کی کوشش پر سکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے جواب دیا، سکیورٹی فورسز نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں 100 سے زائد خوارج مارے گئے ۔
خارجی گل بہادرگروپ نے شمالی وزیرستان میں گاڑی پر بھی آئی ای ڈی سے حملہ کیا، حملے میں شہریوں سمیت ایک سپاہی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ۔ سکیورٹی فورسز نے گل بہادرگروپ کے خارجیوں کے خلاف گزشتہ رات ٹارگٹڈ کارروائی کی، مصدقہ اطلاعات کے مطابق کارروائی میں کم از کم 60 سے 70 خوارج مارے گئے ۔عطا اللہ تارڑ نے کہا کارروائی میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق تمام قیاس آرائیاں اور دعوے غلط ہیں، ان دعوؤں کا مقصد افغانستان کے اندر سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپوں کی حمایت پیدا کرنا ہے ۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان یقین رکھتا ہے بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے پیچیدہ مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے ، افغان حکام کی جانب سے غیر ریاستی عناصر پر مؤثر کنٹرول کی صورت میں اس کا حل ممکن ہے ۔وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنی علاقائی سالمیت اور پاکستان کے عوام کی جانوں کے تحفظ کے تمام حقوق حاصل ہیں، ہم افغانستان کی سرزمین سے سرگرم دہشت گردوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے ۔ دریں اثناسکیورٹی فورسز کے ہاتھوں خارجیوں کی سیکڑوں ہلاکتوں کے بعد خارجیوں نے معصوم بچوں اور عورتوں پر بزدلانہ خود کش حملہ کر دیا، 3 خواتین اور 2 بچے شہید ہوگئے ۔سکیورٹی ذرائع نے کہا کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کھادی پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے بزدلانہ خود کش حملے کی ناکام کوشش کی، فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خود کش حملے میں 3 خواتین اور 2 بچے شہید ہو گئے ۔
سکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سکیورٹی فورسزنے خوارج کا خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، خارجی دہشت گرد گل بہادر گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی، خارجی گل بہادر افغان طالبان کی سرپرستی میں افغانستان میں چھپا ہوا ہے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بھر پور ناکامی کے بعد خیبر پختونخوا کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کیلئے پرعزم ہیں۔دریں اثنا سکیورٹی فورسز نے بنوں کے مغل کوٹ سیکٹر میں کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کر کے فتنہ الخوارج کے گروپ سرغنہ طارق کھچی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا۔سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خارجی طارق کھچی کا گروہ پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک اور فتنہ الخوارج طالبان کیلئے بھتہ خوری میں ملوث تھا، سکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ طارق کھچی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کیلئے سہولت کار بھی تھا۔
اسلام آباد (نمائندہ دنیا)دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوگیا۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کی تصدیق دفتر خارجہ نے کی ہے ۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو ریڈ لائن واضح کر دی ہے ۔مذاکرات کے دوران پاکستان نے واضح موقف پیش کیا کہ افغانستان کے اندر فتنہ الخوارج کے گروپس ناقابل قبول ہیں ۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان قبول نہیں ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو سرحد پار دراندازی روکنا ہوگی۔ اگر افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے ہونگے تو پاکستان اس کا بھر پور جواب دے گا۔ دوحہ میں جاری مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف کررہے ہیں ، پاکستان کے اعلٰی سکیورٹی حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ طالبان وفد کی قیادت طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کررہے ہیں، ان کے ہمراہ طالبان کے انٹیلی جنس کے سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی شامل ہیں۔