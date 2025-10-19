پاکستان ہے تو ہم ہیں، غزہ جنگ بند کرانے میں ہمارا اہم کردار : شہباز شریف
چار دن کی جنگ میں پاکستان کو عظیم فتح ملی بھارت قیامت تک شکست کو بھلا نہیں سکتا،فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا مریم نواز کی کارکردگی بہترین :وزیراعظم،جہانیاں میں گفتگو ،ملائشین ہم منصب کا ٹیلی فون،علاقائی صورتحال پرتبادلہ خیال
خانیوال ،جہانیاں (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار،نمائند ہ دنیا،اے پی پی)وزیر اعظم شہباز شریف نے کہاہے کہ چار دن کی جنگ میں پاکستان کو عظیم فتح ملی بھارت قیامت تک اس شکست کو بھلا نہیں سکتا،غزہ جنگ بند کروانے میں پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل رہا ،وزیراعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی بہترین ہے ، پاکستان ہے تو ہم ہیں اسی کے دم سے ہماری عزت ہے ،ملک کو اقوام عالم میں نمایاں مقام دلوائیں گے ،ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کیلئے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ،فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھرپور حمایت حاصل ہے ۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی تاریخ رقم کی ہے ، ملکی معیشت کے تمام اشارئیے مثبت ہیں اور ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے ، محنت اور لگن سے پاکستان دنیامیں وہ مقام حاصل کرے گا جس کا خواب قائداعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔دوسری طرف وزیرِاعظم شہباز شریف سے ملائشیا کے ہم منصب انور ابراہیم نے ٹیلیفونک رابطہ کیا اورعلاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جہانیاں میں رکن قومی اسمبلی چودھری افتخار نذیر کے گھر آمد کے موقع پر سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران گفتگو اورکارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہاکہ مریم نواز پورے پنجاب کی خدمت میں مصروف ہیں ، ٹرانسپورٹ کاجال بچھایا جارہا ہے جس سے عام آدمی کوسہولت ملے گی۔
صحت ، تعلیم اور مواصلات کے شعبوں میں بھی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں جو قابل تعریف ہیں۔وزیر اعظم نے کہاکہ ہندوستان کے ساتھ جنگ میں فتح مالک کا کرم ، 24کروڑ عوام کی دعاؤں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے ،سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا ،پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور ان کے شاہینوں نے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے کہ بھارت آج بھی اس شکست سے باہر نہیں نکل سکا اور قیامت تک نہیں نکل سکے گا۔ شہبا زشریف نے کہاکہ اسی طرح جب ہم نے اقتدار سنبھالا ، معاشی بحران کے بہت مشکل چیلنجز تھے ،آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا اور الحمد ﷲپاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا اور آج معاشی استحکام کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں ۔ سفارتی محاذ پر بھی خدا نے پاکستان کو وہ کامیابیاں عطا کیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ، واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ، آج الحمدﷲجنگ بند ہو چکی ہے ۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جس کا اجر ان تمام لوگوں کو ملے گا جنہوں نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا،ڈونلڈ ٹرمپ کا کرداربہترین رہا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کے پی کے نومنتخب وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی ہے ہم ملک کے بہترین مفاد میں کے پی کے حکومت سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جبکہ بلوچستان ،آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہمارا بھرپور تعاون جاری ہے ،ہم ملکر محنت کریں گے تو پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا ۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے ہمیں سب اختلافات پس پشت ڈال کر ملکی تعمیر و ترقی کیلئے متحد ہونا چاہئے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ ن کے سینئر رکن عرفان احمد خان ڈاھا کی وفات پر تعزیت کیلئے ان کے بیٹے رکن قومی اسمبلی محمد خان ڈاھا سے خانیوال میں ملاقات کی اور مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی ۔ملائشین وزیراعظم انور ابراہیم سے ٹیلیفونک گفتگو میں شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر شرم الشیخ میں ہونے والی دستخطی تقریب میں اپنی شرکت سے آگاہ کیا۔دونوں رہنماؤں نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم کیا،شہبازشریف نے پاک افغان سرحد کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے ، انہوں نے زور دیا کہ افغان حکام مؤثر اور فوری اقدامات کے ذریعے ان دہشتگرد نیٹ ورکس کو ختم کریں جو پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ انور ابراہیم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ۔