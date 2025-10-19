مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس : روڈا کا بزنس پلان طلب، فیز 1 کی تکمیل کیلئے 2 سال کا ہدف مقرر
نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا،اگلے ماہ سنگ بنیاد،300بیڈکا ہسپتال منصوبے کا حصہ منصوبوں پر بریفنگ ،وزیراعلیٰ نے دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دیدیا
لاہور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں روڈا پراجیکٹس اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا،وزیراعلیٰ نے روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کرلیا جبکہ روڈا فیزون کی تکمیل کیلئے ل 2سال کا ہدف مقررکیاگیا،نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا، اگلے ماہ سنگ بنیاد رکھا جائے گا،امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین ہسپتال بھی بنایا جائے گا۔خصوصی اجلاس میں سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پراجیکٹ،راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا،وزیراعلیٰ کوسی بی ڈی، روڈا اور این ایس آئی ٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا،انہوں نے روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ روڈا بند بننے سے لاہور دریائے راوی کے سیلاب سے محفوظ ہوجائے گا،راوی سٹی پاکستان کا پہلا مکمل گرین سٹی ہوگا، انٹرٹینمنٹ سٹی میں چین اور ترکیہ کی کمپنیوں نے اظہار دلچسپی کیا ہے ، ڈی او ایف روبوٹک اور یو بینڈ نے پلیئر تھیم پارک میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے ۔ انٹرٹینمنٹ سٹی میں 80 نشستوں پر مشتمل فلائنگ تھیٹربھی بنایا جائے گا۔مزید بتایا گیا کہ سلیکون سٹی، یونیورسٹی بلاک، اے ایس ٹی آراے بلاک اور فلم سٹی میں مختلف اداروں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے ، نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آئی ٹی ٹاور کی تعمیر78 فیصد مکمل کر لی گئی، راوی سٹی پاکستان کا پہلا مکمل گرین سٹی ہوگا۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے فیوچر پراجیکٹ کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فیوچر پراجیکٹ سے متعلق سہ ماہی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔