حکومت نجکاری کا عمل تیز، مالی استحکام، کارکردگی مزید بہتر بنانے کیلئے پر عزم : وزیر خزانہ
بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی درجہ بندی میں ہم آہنگی پر اطمینان ، فِچ ٹیم کو آئی ایم ایف معاہدے بارے آگاہ کیا عالمی بینک کے صدر ، برطانوی وزیر سے ملاقا ت ، ریٹنگ میں بہتری، اصلاحات پر عالمی اعتماد بڑھا ، محمد اورنگزیب
اسلام آباد (دنیا رپورٹ، نیوز ایجنسیاں )وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نجکاری کے عمل کو تیز ، مالی استحکام اور کارکردگی میں مزید بہتری کے لئے پرعزم ہے ،وزارت خزانہ سے جاری بیان کے مطابق وزیرِ خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں فِچ ریٹنگز حکام سے ملاقات کی ، وزیر خزانہ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو B- کے ساتھ مستحکم آؤ ٹ لک دینے پر بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ کا شکریہ ادا کیا ۔وزیر خزانہ نے فچ ریٹنگز حکام سے ملاقات میں پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا۔وزیر خزانہ نے تینوں بڑی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی درجہ بندی میں ہم آہنگی پر اطمینان کا اظہار کیا، انہوں نے فچ ٹیم کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے پانے والے سٹاف لیول معاہد ے سے بھی آگاہ کیا۔وزیر خزانہ نے حکومت کے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے ، مالی استحکام اور کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اظہار کیا جبکہ انہوں نے ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات پر روشنی بھی ڈالی۔محمد اورنگزیب نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی و ٹیرف مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی و ٹیرف مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا۔
وزیر خزانہ نے فچ ٹیم کے سوالات کے جوابات دئیے جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت میں استحکام اور اصلاحاتی عمل کے تسلسل کے عزم کا اعادہ کیا ۔وزارت خزانہ کے مطابق وزیرِخزانہ نے پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ برائے بین الاقوامی معاشیات کی گول میز اجلاس میں بھی شرکت کی ، وزیر خزانہ نے واشنگٹن ڈی سی میں جاری آئی ایم ایف ورلڈ بینک سالانہ اجلاسوں کے موقع پر عالمی بینک کے صدر اجے بانگا سے ملاقات کی جس میں وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔وزارت خزانہ سے جاری بیان کے مطابق وزیرِ خزانہ نے وزیرِاعظم پاکستان کی نیویارک میں اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران عالمی بینک کے صدر سے ہونے والی نتیجہ خیز ملاقات کا ذکر کیا،وزیر خزانہ نے صدر اجے بانگا کو حکومت کے سیلاب سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر شکریہ ادا کیا ، دریں اثنا وفاقی وزیر خزانہ نے برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی و افریقہ بیرونس جینی چیپمین سے ملاقات کی ، وزیرِ خزانہ نے پاکستان کے لیے برطانیہ کی طویل المدتی ترقیاتی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔
