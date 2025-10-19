افغانستان سمیت جو بھی حملہ کریگا اسے بھرپور جواب ملے گا : وزیراعلیٰ پختونخوا
میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کیلئے آیا ،ہر قدم قانون اور آئین کے مطابق ہوگا،انصاف نہیں ملے گا تو احتجاج ہی کرینگے افغان مہاجرین کوباعز ت واپس بھجوائیں گے ،صرف عمران خان کو جوابدہ ،جس کا بانی کہیں گے وہ کابینہ میں ہوگا:گفتگو
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا، پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہونگے ۔پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سہیل آفریدی کا کہنا تھاکہ مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، آئین اورقانون کی بالادستی کیلئے آیا ہوں، ہمارا ہر قدم قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، پرامن احتجاج کرینگے ۔ یہ صوبہ ہم سب کا ہے ، گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے ، ہم عدالتوں میں جنگ لڑرہے ہیں، انصاف نہ ملاتواحتجاج ہی کرینگے ۔وزیراعلیٰ نے کہاکہ یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے ، 12لاکھ اب بھی ہیں، باعزت طورپربھجوائیں گے ، افغان مہاجرین نے اتناوقت یہاں گزارا تو باعزت واپس جائیں۔
انہوں نے کہا کہ میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کیلئے آیا ہوں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت نہ ملاتو کابینہ سے متعلق مشاورت کیلئے پارٹی سے بات کروں گا۔سہیل آفریدی کا کہنا تھاکہ پہلے مجھے ٹارگٹ کیا گیاپھر آئینی عمل روکا گیا ،یہ کیاطریقہ ہے ؟ ،میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور ہائیکورٹ میں درخواست دائر کی جو اعتراضات دور کرکے پیرکو دوبارہ دائرکرینگے ۔انہوں نے کہاجسے بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی کابینہ میں ہوگا ورنہ نہیں، کابینہ کے اہل اور نااہل ارکان کے بارے میں بانی کوبتاؤں گا، بانی نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کرنے کا کہا ہے ، ایڈوائزری کونسل کی بات پارٹی میں ہوئی نہ کسی نے کی، بحیثیت ورکرپارٹی تنظیم اوربطور وزیراعلیٰ صرف عمران خان کوجوابدہ ہوں۔سہیل آفریدی کا کہنا تھاکہ صنم جاوید کے حوالے سے خاص نہیں، عام ہدایات تھیں اور یہ ہدا یات تمام سیاسی ورکروں کیلئے تھیں کہ کسی سیاسی ورکرکو گرفتارنہ کیاجائے ، صنم جاوید کی رپورٹ ملی لیکن مطمئن نہیں ہوا۔