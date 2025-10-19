بینظیر بھٹوکا قتل ملک اور وفاق کیخلاف سازش تھی : بلاول
سانحہ کارساز سب سے بڑا قومی سانحہ ہے ،ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے سندھ حکومت کے تحفظات سے وفاق کو آگاہ کردیا :خطاب ،یادگارشہدا پر حاضری
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں کئی بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو قومی سانحات ہیں، 18 اکتوبر کو کارساز کا واقعہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا ، بے نظیر بھٹو کا قتل ملک اور وفاق کے خلاف سازش تھی، یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ معاملات کو شفاف طریقے سے حل نہیں کیا جاتا ہے ،پیپلز پارٹی آج بھی بی بی کے مشن کو آگے لیکر چل رہی ہے ، ہم اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے ۔
بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ کارساز کی 18 ویں برسی کے موقع پر شاہراہ فیصل پر شہداء کی یادگار پر حاضری دی، پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ،بعدازاں میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے بلاول نے کہاکہ شہید بی بی غریب عوام کی آواز تھیں، ترقیاتی منصوبوں پر سندھ حکومت کے تحفظات سے وفاق کو آگاہ کیا ہے ، ہم خوش ہوں گے جب کراچی کیلئے کام کیا جائے ، کراچی کے ترقیاتی منصوبے پر وفاق سے بات ہوئی ہے ،جو بھی ترقیاتی کام ہوں وہ اٹھارویں ترمیم کے مطابق ہوں۔ نہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیں آج عہد کریں کہ ہم شہدائے کارساز کی دی ہوئی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور امن و جمہوریت کیلئے ہر محاذ پر لڑتے رہیں گے ۔