جماعت اسلامی کسان بورڈ آج سندھ بھر میں احتجاج،دھرنے دیگا
کراچی (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کسان بورڈ سندھ کی جانب سے سندھ بھر میں دھان کی قیمتوں میں کمی اور ناجائز کٹوتی کے خلاف آج (اتوار کو)سندھ بھر میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دئیے جائیں گے۔
کسان بورڈ سندھ کے صدر عبدالقدوس احمدانی نے کسانوں اور سیاسی و سماجی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج پریس کلب سے ڈی سی آفس تک ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور دھرنے میں بھرپور شرکت اور سرمایہ داروں کی جانب سے مظلوموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو خاموش تماشائی بننے کے بجائے سندھ کے کسانوں کے معاشی قتل کا سخت نوٹس لینا چاہئے ، کسانوں کے مسلسل احتجاج کے باوجود سندھ حکومت کی بے حسی افسوسناک ہے ۔ کشمور، کندھ کوٹ، جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ، شہداد کوٹ، دادو، سکھر، سانگھڑ، بدین، ٹنڈو محمد خان، قمبر،حیدرآباد،نواب شاہ،جامشورو،مٹیاری ،ٹھٹھہ اور سندھ بھر کے دیگر مقامات پر کسانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زراعت دشمنی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے ، جن سے جماعت اسلامی اور کسان بورڈ کے صوبائی و ضلعی قائدین خطاب کریں گے ۔ دریں اثنا بدین پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ اور علی مردان شاہ کریں گے ۔ جبکہ صوبائی جنرل سیکرٹری محمد یوسف نواب شاہ، صوبائی نائب امراحافظ نصراللہ چنا کوٹری، محمد افضال سانگھڑ،کسان بورڈ سندھ کے صدرعبدالقدوس احمدانی ٹنڈوالہ یار،صوبائی نائب قیم امداداللہ بجارانی شہدادکوٹ میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت کریں گے ۔