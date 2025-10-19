صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاؤس ہائرنگ میں 85فیصد اضافہ کی سمری کابینہ کو ارسال

  • پاکستان
ہاؤس ہائرنگ میں 85فیصد اضافہ کی سمری کابینہ کو ارسال

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزارتِ ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے وفاقی ملازمین کے ہاؤس ہائرنگ میں 85 فیصد اضافہ کی سمری منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوا دی۔

وزارتِ خزانہ نے گریڈ 1 تا 22 کے تمام ملازمین کے لیے یکساں اضافہ کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارتِ ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے ہاؤس ہائرنگ میں اضافے سے متعلق تجاویز وزارتِ خزانہ کو  ارسال کی تھیں، جن پر غور کے بعد وزارتِ خزانہ نے 85 فیصد اضافہ کی سفارش کی اور سمری کابینہ کو بھجوانے کی ہدایت دی۔کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی ملازمین کے ہاؤس ہائرنگ میں مجوزہ اضافہ فوری نافذ کیا جائے گا۔

