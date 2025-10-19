مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کا 11 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور
لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کو 11 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔۔۔
تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ مذہبی جماعت کے کارکنوں نے تھانہ شاہدرہ پر حملہ کیا، 20 اہلکاروں سمیت 44 افراد زخمی ہوئے ، مشتعل ملزم تھانہ شاہدرہ پر فائرنگ بھی کرتے رہے اور پولیس سٹیشن کے سامنے کھڑی گاڑیوں کو جلا دیا، تفتیش کیلئے 30 دنوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے ، ملزموں کیخلاف تھانہ شاہدرہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔