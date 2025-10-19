صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرتشدد احتجاج، کریک ڈاؤن کا دائر ہ دیگرشہروں تک بڑھادیاگیا

  • پاکستان
پرتشدد احتجاج، کریک ڈاؤن کا دائر ہ دیگرشہروں تک بڑھادیاگیا

لاہور سے گرفتاریوں کی تعداد 681 ،صوبہ بھر میں ساڑھے 5ہزار سے تجاوز موبائل کالز ریکارڈ ، واٹس ایپ گروپس کی مدد سے ملزموں کا سراغ لگایا جارہا :ذرائع

لاہور(کرائم رپورٹر)مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج ، پولیس پر حملوں میں ملوث لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 681 ہوگئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کیلئے کریک ڈاؤن کا دائرہ دیگر شہروں تک بڑھا دیا گیا ، پنجاب بھر سے گرفتار ملزمان کی تعداد 5ہزار600 سے زیادہ ہوگئی ، موبائل کالز ریکارڈ اور واٹس ایپ گروپس کی مدد سے مزید ملزمان کا سراغ لگایا جارہا ہے ، شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ بھی جاری ہے ، انتشار پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی کرکے گرفتاریاں کی جارہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak