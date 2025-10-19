گوادر،برآمدکنندگان 50فیصد آمدن فارن کرنسی میں رکھ سکیں گے
سٹیٹ بینک آئندہ دو دن میں فیصلے سے متعلق باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کرے گا منصوبے کی بروقت تکمیل تجارتی خودکفالت کیلئے سنگ میل:سی پیک سیکرٹریٹ
لاہور(محمد حسن رضا سے )سی پیک فریم ورک کے تحت گوادر فری زون میں فارن کرنسی پائلٹ پراجیکٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ، حکومتِ پاکستان نے برآمدکنندگان کو اپنی برآمدی آمدن کا 50 فیصد حصہ غیر ملکی کرنسی میں رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کرلیا۔ ذرائع کے مطابق سی پیک پیش رفت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سٹیٹ بینک آئندہ دو دن کے اندر اس فیصلے سے متعلق باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کرے گا،چیئرمین سی پیک کمیٹی نے واضح ہدایت کی کہ نوٹیفکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے تاکہ پراجیکٹ کی تاخیر سے قومی مفادات متاثر نہ ہوں۔
اجلاس میں وزارتِ منصوبہ بندی، وزارتِ مالیات اور وزارتِ بحری امور کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق گوادر فری زون میں فارن کرنسی پائلٹ پراجیکٹ کا بنیادی مقصد سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنا اور برآمدات سے حاصل زرمبادلہ کو بہتر انداز میں ریٹین رکھنے کا نظام متعارف کرانا ہے ۔ وزارتِ بحری امور اور گوادر پورٹ اتھارٹی کو منصوبے میں شراکت دار ادارے قرار دیا گیا ہے ، پراجیکٹ کے ذریعے گوادر میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ متوقع ہے جبکہ چینی اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے کی بھی امید ظاہر کی گئی ہے ۔ سی پیک سیکرٹریٹ نے اس بات پر زور دیا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل پاکستان کی تجارتی خودکفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔