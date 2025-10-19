امجد سعید نے چیئرمین ارسا کا چا رج سنبھال لیا
اسلام آباد(آن لائن)انڈس ریور سسٹم اتھارٹی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، ممبر خیبر پختونخوا صاحب زادہ شبیر نے چیئرمین ارسا کا چارج چھوڑ دیا جس کے بعد ممبر پنجاب امجد سعید نے چیئرمین ارسا کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔
