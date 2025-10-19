صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور :سود خوروں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

  • پاکستان
پشاور(بیورورپورٹ)پشاور پولیس نے سود کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا، سود کی لعنت کے تدارک کیلئے پشاور پولیس نے سود خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائیگا۔

 پشاور پولیس کی جانب سے سود کے کاروبار میں ملوث عناصر کی نشاندہی، گرفتاری اور ان کے نیٹ ورک کے خاتمے کیلئے جامع حکمتِ عملی ترتیب دیدی گئی۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سود جیسے حرام کاروبار میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی، پولیس دیگر جرائم کیساتھ ساتھ معاشرے کو ظلم، ناانصافی اور غیر قانونی دھندوں سے پاک کرنے کیلئے پرعزم ہے۔

