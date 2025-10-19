کراچی:کشمیر کمپلیکس میں نیشنل گیمز کیلئے رکھا قیمتی سامان چوری
1 ملزم پکڑا گیا، پہلے بھی 2 بار ارچری کا سامان چوری ہوچکا ، سیکرٹری ایس او اے چوری کا مال خریدنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے ، سیکرٹری ارچری ایسوسی ایشن
کراچی (سپورٹس رپورٹر)35 ویں نیشنل گیمز کا سامان بھی چوروں سے محفوظ نہیں ، کشمیر کمپلیکس میں نیشنل گیمز کے لئے رکھا گیا قیمتی سامان چوری، ایک ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ چور ارچری کا سامان چوری کررہے تھے ۔ پہلے بھی 2 بار ارچری کا سامان چوری ہوچکا ہے ۔ سیکرٹری سندھ اولمپک ایسوسی ایشن آرگنائزر احمد علی راجپوت نے میئر کراچی، وزارت کھیل اوردیگر اعلیٰ حکام سے چوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔
احمد علی راجپوت کے مطابق ایس ایچ او جمشید کوارٹرز انصر بٹ کو واقعہ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوری کا مال خریدنے والے کباڑیوں کو بھی گرفتار کرنے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کباڑی چوری کا مال نہ خریدیں تو چوری بھی نہ ہو۔ سیکرٹری ارچری ایسوسی ایشن سندھ اعجاز علی نے کہا کہ تقریباً 22 لاکھ روپے مالیت کا سامان چوری ہوا ہے ۔ پولیس نے 5 سے 6 افراد پر مشتمل چوروں کے گروہوں کے مرکزی ملزم محمد واجد کو گرفتار کرلیا ہے ۔