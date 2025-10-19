وسطی کرم ، مختلف دیہات سے 2400 خاندانوں کی نقل مکانی
نقل مکانی کرنیوالوں کیلئے ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں انتظامات:پی ڈی ایم اے
پاراچنار (این این آئی)وسطی کرم کے مختلف دیہات سے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے ، 2400خاندان نقل مکانی کر چکے جن کیلئے ٹل اور ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں انتظامات کئے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ڈسٹرکٹ کوآرڈنیٹر شیراز باچہ کے مطابق وسطی کرم میں دہشتگردوں کے خلاف ممکنہ آپریشن کے باعث گزشتہ نو روز سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور بائیس دیہات پر مشتمل علاقے جاودرہ تورغر اور دیگر علاقوں سے 2400خاندان پر مشتمل 1700افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ علی شیر زئی اور مسوزئی قبائل کے بڑے جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عمائدین نے ٹی ٹی پی اور حکومت سے اپیل کی کہ مسئلے کا پر امن حل نکالیں، ٹی ٹی پی اپنے حملے بند کرے ۔