مس کنڈکٹ کا الزام:جوڈیشل مجسٹریٹ سوبوڈیرو غلام مرتضیٰ معطل

  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر)قائمقام چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ سوبو ڈیرو، ضلع خیرپور غلام مرتضیٰ کو مس کنڈکٹ بدانتظامی کے الزام میں معطل کردیا۔

اس حوالے سے ممبر انسپیکشن ٹیم کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔ ممبر انسپیکشن ٹیم کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ کے خلاف بدانتظامی اور عدالتی ضابطوں کی خلاف ورزی سے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں جن کی ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد قائمقام چیف جسٹس نے ان کی معطلی کے احکامات جاری کیے ۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ معطلی کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ اپنی بنیادی تنخواہ اور دیگر الاؤنسز کے حقدار رہیں گے ۔

