سانحہ کار ساز کو 18برس، ملک بھر میں دعائیہ تقریبات، شمعیں روشن
جاں بحق افراد کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی ،سیمینارز، خون رائیگاں نہیں جائیگا ، مقررین دہشت گردی کیخلاف ہماری جدوجہد سے شہداء کی قربانیوں کو تقویت ملتی ، صدر مملکت
اسلام آباد ،لاہور ، کراچی (سٹاف رپورٹر ، نیوز ایجنسیاں)سانحہ کارساز کو 18برس بیت گئے ،پاکستا ن پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ملک بھر میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا جن میں شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی سانحہ کار ساز کے شہدا کی برسی کی مناسبت سے پاکستان پیپلزپارٹی وسطی پنجاب کے زیراہتمام راو لپنڈی اسلام آبادسمیت ملک بھر میں دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں۔اس حوالے سے سیمینارز کا بھی اہتمام کیا گیا ، پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں بھی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیاجس کے بعد شہدا ء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں ، اسلام آباد میں بھی سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں دعا ئیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ،تقریب کے شرکاء نے شہداء کے لئے فاتحہ خوانی ، صدر زرداری نے سانحۂ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر بھٹو واضح خطرات کے باوجود وطن واپس آئیں وہ سانحۂ کارساز کے بعد بھی اپنے مشن پر قائم رہیں ،دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد سے شہداء کی قربانیوں کو تقویت ملتی ہے ، خاتونِ اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے سانحہ کارساز کے 18 سال مکمل ہونے پر پیغام میں کہا کہ کارساز کے مقام پر بزدل دشمن نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا، مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے ، گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی ، ندیم افضل چن، محمد ہمایو ں خان اور سینیٹر روبینہ خالد نے سانحہ کار ساز کے شہداء کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18 اکتوبر 2007ء کا دن پاکستان کی جمہوری جدوجہد کی تاریخ میں ایک ناقابلِ فراموش باب ہے ، پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے ر ہنماؤں ناہید خان ، صفدر عباسی، فیاض خان ، ابنِ رضوی، کنور زاہد ،ملک مظہرنے شہدائے 18 اکتوبر 2007 کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کی روح پر ایک کاری ضرب تھی ۔