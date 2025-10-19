جناح میڈیکل کمپلیکس، 5 کلیدی اسامیوں پر تقرری کا فیصلہ
وزارت صحت نے نجی شعبے سے ماہرین بھرتی کرنے کی منظوری دے دی منصوبے کی تکمیل تک مارکیٹ کے مطابق تنخوا ہ و مراعات دی جائیں گی
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارت قومی صحت نے جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیر کے لئے پانچ کلیدی اسامیوں پر تقرری کا فیصلہ کیا ہے ، ان اسامیوں میں چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف ڈیزائن و کنسٹرکشن آفیسر، سینئر منیجر ایڈمنسٹریشن و سکیورٹی ، ٹیلنٹ اینڈ ریوارڈ منیجر اور منیجر اکاؤنٹس پے ایبل شامل ہیں ،وزارت قومی صحت نے ان اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دیدی ، وزارت نے ان اسامیوں پر بھرتی کے عمل کا آغاز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ، ان تقرریوں کیلئے نجی شعبے سے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور انہیں مارکیٹ کے مطابق تنخواہیں و مراعات دی جائیں گی ،ذرائع کے مطابق، مذکورہ افسران کو جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تکمیل تک تعینات کیا جائے گا۔