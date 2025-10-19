صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹک:کار اور ٹرک میں تصادم ، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی

  • پاکستان
اٹک:کار اور ٹرک میں تصادم ، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی

حادثہ جنڈ کے گاؤں تراپ میں پیش آیا،لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل

اسلام آباد (دنیا نیوز) اٹک میں کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تحصیل جنڈ کے گاؤں تراپ میں پیش آیا جہاں مخالف سمت سے آنے والا ٹرک کار سے ٹکرا گیا جس میں سوار دو خواتین سمیت 3 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے ، امدادی ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کردیا ۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جس نے شواہد اکٹھے کرکے تفتیش کا آغاز کردیاہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak