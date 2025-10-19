اٹک:کار اور ٹرک میں تصادم ، 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی
حادثہ جنڈ کے گاؤں تراپ میں پیش آیا،لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل
اسلام آباد (دنیا نیوز) اٹک میں کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجہ میں خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ۔ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تحصیل جنڈ کے گاؤں تراپ میں پیش آیا جہاں مخالف سمت سے آنے والا ٹرک کار سے ٹکرا گیا جس میں سوار دو خواتین سمیت 3 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے ، امدادی ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کردیا ۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جس نے شواہد اکٹھے کرکے تفتیش کا آغاز کردیاہے ۔