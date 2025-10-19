صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکی:کوئلہ کی 2 کانوں میں حادثات ،4کان کن جاں بحق

  • پاکستان
دکی:کوئلہ کی 2 کانوں میں حادثات ،4کان کن جاں بحق

زین اللہ اور سبحان اللہ افغانستان کے رہائشی ، زہریلی گیس سے دم گھٹ گیا چمالنگ کی کوئلہ کان میں پیش آنیوالے واقعہ کا مقدمہ مالکان کیخلاف درج

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع دکی کی دو کوئلہ کانوں میں ہونے والے حادثات میں 4کان کن جاں بحق ہوگئے ۔محکمہ معدنیات کے حکام نے دونوں کانوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرادیا۔مائنز ریسکیو حکام کے مطابق دکی کی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو کان کن جاں بحق ہوگئے ،جاں بحق کانکنوں کی شناخت زین اللہ اور سبحان اللہ کے نام سے ہوئی ہے ،دونوں کان کن افغانستان کے رہائشی تھے ، دوسرا حادثہ دکی کے نواحی علاقے چمالنگ کی کوئلہ کان میں پیش آیا جہاں کوئلہ کان میں زہریلی گیس سے دم گھٹنے سے دو کان کن ہلاک ہوگئے جن کی لاشیں کوئلہ کان سے نکال کر ہسپتال منتقل کردی گئیں ۔اس حوالے سے چیف مائنز انسپکٹر رفیق اللہ نے بتایا ہے کہ دکی اور چمالنگ میں دونوں کوئلہ کانیں ناقص حفاظتی اقدامات کے باعث سیل کی گئی تھیں اور ان میں غیر قانونی طور پر کام ہورہا تھا ،دونوں کانوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرادیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹے کی خاطر ڈیفنس چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہوا:یاسر حسین

ایسے لڑکے سے شادی کرونگی جو آزادی دے : زوہا توقیر

اسلام کی خاطر شوبز چھوڑنے والی بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا نکاح

علی ظفر کو نیو یارک میں کلچرل آئیکون ایوارڈ سے نوازا گیا

طبلہ نواز افضل عباس اور داؤود سندھو نے لاہور جاز انسیبل جوائن کر لیا

ایما سٹون کی نئی فلم مفت میں دکھانے کی مشروط پیشکش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak