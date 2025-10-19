دکی:کوئلہ کی 2 کانوں میں حادثات ،4کان کن جاں بحق
زین اللہ اور سبحان اللہ افغانستان کے رہائشی ، زہریلی گیس سے دم گھٹ گیا چمالنگ کی کوئلہ کان میں پیش آنیوالے واقعہ کا مقدمہ مالکان کیخلاف درج
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع دکی کی دو کوئلہ کانوں میں ہونے والے حادثات میں 4کان کن جاں بحق ہوگئے ۔محکمہ معدنیات کے حکام نے دونوں کانوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرادیا۔مائنز ریسکیو حکام کے مطابق دکی کی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو کان کن جاں بحق ہوگئے ،جاں بحق کانکنوں کی شناخت زین اللہ اور سبحان اللہ کے نام سے ہوئی ہے ،دونوں کان کن افغانستان کے رہائشی تھے ، دوسرا حادثہ دکی کے نواحی علاقے چمالنگ کی کوئلہ کان میں پیش آیا جہاں کوئلہ کان میں زہریلی گیس سے دم گھٹنے سے دو کان کن ہلاک ہوگئے جن کی لاشیں کوئلہ کان سے نکال کر ہسپتال منتقل کردی گئیں ۔اس حوالے سے چیف مائنز انسپکٹر رفیق اللہ نے بتایا ہے کہ دکی اور چمالنگ میں دونوں کوئلہ کانیں ناقص حفاظتی اقدامات کے باعث سیل کی گئی تھیں اور ان میں غیر قانونی طور پر کام ہورہا تھا ،دونوں کانوں کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرادیا گیا ہے ۔