کے الیکٹرک کی نیپرا کیخلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیکر مسترد
کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک کی نیپرا کی جانب سے بجلی نرخوں کے تعین سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ریویو موشن پر فیصلہ آنے سے قبل درخواست دائر کرنا قبل از وقت اقدام ہے۔
عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے ابتدائی مرحلے میں ہی مسترد کردی۔ وکیل کے الیکٹرک نے موقف اختیار کیا کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لئے 2024 تا 2030 مالی سالوں کے ٹیرف اور 2017 تا 2023 کے ملٹی ایئر ٹیرف کا تعین کیا تھا، وزارت توانائی نے نیپرا ایکٹ 1997 کی دفعہ 31(7) کے تحت ریویو موشن اور ری کنسیڈریشن درخواست دائر کی، تاہم یہ عمل وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر کیا گیا جو قانون کے منافی ہے ۔ وکلا نے عدالت کو بتایا کہ نیپرا نے وزارت توانائی کی ری کنسیڈریشن درخواست کو از خود ریویو موشن میں تبدیل کر دیا حالانکہ اس تبدیلی کے خلاف کے الیکٹرک نے ابتدائی طور پر اعتراض بھی دائر کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیپرا نے نہ تو اعتراض پر فیصلہ سنایا اور نہ ہی داخلے کے احکامات یا تبدیلی کی دستاویز فراہم کیں جس سے کے الیکٹرک اپنے قانونی حق اپیل سے محروم ہوگئی۔
عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ 2009 کے نیپرا ریویو ریگولیشنز کے مطابق ریویو موشن کے داخلے کا اختیار صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ غیر سنجیدہ یا بے بنیاد درخواستوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی الگ کیا جاسکے نہ کہ کارروائی کو دو حصوں میں تقسیم کرکے کسی فریق کو قبل از وقت اپیل کا حق دیا جائے ۔جسٹس عدنان اقبال چودھری نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ اگرچہ نیپرا نے ابھی تک ریویو موشنز پر حتمی فیصلہ نہیں دیا تاہم ممکن ہے وہ کے الیکٹرک کے مؤقف سے اتفاق کرتے ہوئے وزارت توانائی کی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دے ، اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کے الیکٹرک کو بعد میں فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل رہے گا۔ عدالت نے قرار دیا کہ معاملہ ابھی زیر سماعت ہے لہٰذا کے الیکٹرک کی دائر کردہ رٹ پٹیشن قبل از وقت اور غیر مؤثر ہے ۔ عدالت نے درخواستوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کردیا۔