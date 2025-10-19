افغانستان کی جارحیت پر افسوس
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہاہے کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دنوں افغانستان نے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے سرحدوں پر کھلی جارحیت کی ،جس کا ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔
ایکس پر اپنی پوسٹ میں شاہد آفریدی نے لکھا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا اور افغانوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھا اور اپنی سرحدیں اپنے بھائیوں کیلئے کھول دیں، پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنی سر زمین پر بسایا۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر اپنے وسائل کے مطابق 350 افغان گھرانوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں ، افغانستان کو سوچنا چاہئے کہ پاکستان اس کا برادر اسلامی ملک ہے ، لہٰذا وہ کسی ایسے ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جو پہلے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تعاون فراہم کر رہا ہے۔