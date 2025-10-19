صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان کی جارحیت پر افسوس

  • پاکستان
افغانستان کی جارحیت پر افسوس

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہاہے کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دنوں افغانستان نے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے سرحدوں پر کھلی جارحیت کی ،جس کا ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا۔

ایکس پر اپنی پوسٹ میں شاہد آفریدی نے لکھا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا اور افغانوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھا اور اپنی سرحدیں اپنے بھائیوں کیلئے کھول دیں، پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنی سر زمین پر بسایا۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر اپنے وسائل کے مطابق 350 افغان گھرانوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں ، افغانستان کو سوچنا چاہئے کہ پاکستان اس کا برادر اسلامی ملک ہے ، لہٰذا وہ کسی ایسے ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جو پہلے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تعاون فراہم کر رہا ہے۔

