تحریک تحفظ آئین میں شمولیت کا فیصلہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں وفد نے گزشتہ روز اسلام آباد میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق وفد نے عالمی صمود فلوٹیلا کا حصہ بننے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو مبارک باد دی اور انہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی جسے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے قبول کرلیا اور وہ اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا جلد اعلان کردیں گے۔