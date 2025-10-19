صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) قومی انسدادِ پولیو مہم چھٹے روز بھی جا ری رہی، نیشنل ای او سی کے مطابق اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل کرلی گئی ہے۔

پنجاب میں 2 کروڑ 29 لاکھ، سندھ میں تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ ، خیبر پختونخوا میں 61 لاکھ 15 ہزار ، بلوچستان میں 25 لاکھ 52 ہزار، اسلام آباد میں 4 لاکھ 43 ہزار ،گلگت بلتستان میں تقریباً 2 لاکھ 94 ہزار، آزاد کشمیر میں 7 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلا ئے گئے ۔مہم آ ج 19 اکتوبر کو اختتام پذیر ہو جا ئیگی۔

