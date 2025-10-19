صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ڈپٹی ڈائریکٹرآپریشنز سائبر کرائم ایجنسی گھرسے اغوا

  • پاکستان
اسلام آباد:ڈپٹی ڈائریکٹرآپریشنز سائبر کرائم ایجنسی گھرسے اغوا

عثمان کو 4افراد نے 14اکتوبر کوگن پوائنٹ پرگاڑی میں بٹھایا،سی سی ٹی وی ویڈیو مل گئی تھانہ شمس کالونی میں اغواکاروں کے خلاف مقدمہ درج ، پولیس نے تفتیش شروع کردی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نیشنل سائبر کرائم ایویسٹی گیشن ایجنسی محمد عثمان کو نامعلوم مسلح افراد نے اسلام آباد میں رہائشی عمارت زاہرا ہائٹس میں واقع ان کے گھرسے اغوا کر لیا،ذرائع کے مطابق واقعہ 14 اکتوبر کو شام 7سے 8 بجے کے درمیان پیش آیا، جب 4مسلح افراد نے سفید رنگ کی کرولا گاڑی میں آ کر افسر کی گاڑی روکی اور انہیں گن پوائنٹ پربٹھاکر لے گئے ، واردات کی مکمل ویڈیو سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہو گئی ہے ، جس میں ملزم اور ان کی گاڑی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے ،روزینہ عثمان نے تھانہ شمس کالونی کے ایس ایچ او کو بتایا کہ ان کے شوہر محمد عثمان این سی سی آئی میں ڈی ڈی آپریشنز تعینات ہیں اور نہایت ہی حساس نوعیت کے کیسز پر کام کررہے ہیں ،انہوں نے بتایا کہ چار نامعلوم مسلح افراد ایک گاڑی میں ان کے گھر بواقع زاہرا ہائٹس H-13 میں آئے اور انکے شوہر کو گن پوائنٹ پر اغواکر لیا، پولیس نے نامعلوم اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak