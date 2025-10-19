صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ہفتے کی توسیع

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144کے نفاذ میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی، پابندی کا اطلاق 25اکتوبر تک نافذالعمل رہے گا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت چار یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے ،اسلحہ کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی ۔ پنجاب میں احتجاج، جلسے ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد رہے گی ۔ توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کیلئے کیا گیا۔

