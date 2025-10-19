اسلام آباد ہائیکورٹ ، آئندہ ہفتے کیلئے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری
20سے 24اکتوبر تک 9ججز سنگل بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا،روسٹر کے مطابق 20اکتوبر سے 24اکتوبر تک 9ججز سنگل بینچز میں کیسز کی سماعت کریں گے ، جبکہ آئندہ ہفتے 3 ڈویژ ن بنچ اور ایک سپیشل ڈویژن بنچ کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے ،سنگل بینچز میں چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس ثمن رفعت، جسٹس خادم سومرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہیں،پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ہو گا، جبکہ سپیشل ڈویژن بینچ ٹیکس سے متعلق کیسز کی سماعت کرے گا جو جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ہے ،تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہو گا ،جبکہ چوتھے ڈویژن بینچ میں جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف شامل ہوں گے تاہم سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی آئندہ ہفتے بھی کسی ڈویژن بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے ۔