سندھ ہائیکورٹ:دیوالی پر ہندو ملازمین کیلئے 20 اور 21 اکتوبر کو چھٹی کا اعلان
کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے دیوالی کے موقع پر صوبے بھر میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام سرکاری ملازمین کے لیے تعطیل کا اعلان کردیا۔
عدالت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق 20 اور 21 اکتوبر کو صوبے بھر کی تمام عدالتوں میں ہندو ملازمین کو چھٹی دی جائے گی۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ دیوالی کے تہوار کے موقع پر سندھ ہائی کورٹ کے زیر انتظام تمام بینچز، ضلعی عدالتیں، وفاقی و صوبائی ٹربیونلز اور خصوصی عدالتوں پر یہ تعطیل لاگو ہوگی۔نوٹیفکیشن کے مطابق دیوالی کی تعطیل صرف ان ملازمین کے لیے ہوگی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دیگر عدالتی عملہ معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے گا۔